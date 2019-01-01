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إدارة الهلال تبحث عن مدافع آسيوي بدلاً من الأسترالي ديجينك

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الهلال
هناك العديد من الخيارات أمام الإدارة للتعاقد مع عدة مدافعين
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية عن وجود تنسيق بين إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل والمدير الفني الروماني رازفان لوسيسكو مدرب الفريق الجديد على الصفقات الجديدة.

 التقارير المقربة من الزعيم قالت أن الإدارة تتطلع إلى التعاقد مع مدافع آسيوي يشكل إضافة فنية للكتيبة الزرقاء خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت التقارير أن هناك العديد من الخيارات أمام الإدارة للتعاقد مع عدة مدافعين من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وأستراليا.

ومن المتوقع أن تتخلى إدارة الزعيم عن المدافع الدولي الأسترالي ميلوش ديجينك، بعدما فشل في إقناع مسؤولي وجماهير الفريق بمستواه الفني.

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وترغب إدارة الهلال في دعم الخطف الخلفي للفريق من أجل التواجد رفقة الفريق بالقائمة الآسيوية وقيده قبل الفترة المقبلة.

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يُذكر أن شباك الزعيم استقبلت 33 هدفًا، وهو أكبر عدد تتلقاه طوال مشاركات الفريق في الدوري السعودي الممتاز منذ انطلاقته موسم 1977 – 1976.

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