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إدارة النصر ترفض بقاء هيلدر وتفاوض سيرجو كونسيساو

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كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي عن وجود فئة من جماهير النادي تُطالب بالإبقاء على المدير الفني البرتغالي هيلدر كريستوفا

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي عن وجود فئة من جماهير النادي تُطالب بالإبقاء على المدير الفني البرتغالي هيلدر كريستوفا.

وترى الفئة التي تدعم بقاء المدرب البرتغالي موقفها بنجاح المدرب البرتغالي المؤقت هيلدر في إعادة الثقة للفريق وتقديم مستويات متميزة.

لكن على الجانب الأخر، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أن إدارة النصر لم تضع هذا الأمر ضمن خياراتها.

اختيارات المحررين

وبحسب التقارير فأن المفاوضات مازالت قائمة مع عدد من المدربين، أبرزهم البرتغاليان روي فيتوريا وسيرجو كونسيساو.

وبحسب الصحيفة السعودية، فإن النصراويين قد وصلوا إلى مراحل أخيرة في مفاوضاتهم مع المدرب كونسيساو.

ومن المتوقع أن يعلن النصراويون خلال الأسبوع الحالي إغلاق هذا الملف الشائك بالتوقيع مع أحد الأسماء التي وُضعت بديلة في حال اعتذار البرتغالي جارديم عن تدريب النصر، وهو ما حدث.

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