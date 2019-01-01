إدارة النصر تمنح اللاعبين مكافأة الفوز على أبها

أبلغت اللاعبين بمنح اللاعبين مكافأة خاصة في حال تخطي عقبة الفيصلي

تسلم لاعبي نادي النصر السعودي مكافأة الفوز على أبها، آخر مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان العالمي قد حقق فوزًا كبيرًا على حساب أبها ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء.

إدارة العالمي منحت كل لاعب 15 ألف ريال سعودي بعد وعد اللاعبين بهذه المكافأة من أجل مواصلة الانتصارات في البطولة المحلية.

في الإطار نفسه، أبلغت اللاعبين بمنح اللاعبين مكافأة خاصة في حال تخطي عقبة الفيصلي في المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا الأربعاء.

النصر حاليًا يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر الهلال.

جروس يُحذر لاعبي الأهلي من التراخي أمام الجندل

يُذكر أن نادي النصر يستقبل الفيصلي ضمن مباريات الجولة السادسة والمؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.