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إدارة النصر ترفض زيادة عرضها للتعاقد مع هتان باهبري

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هتان باهبري
إدارة العالمي قد رفضت زيادة العرض المقدم للدولي هتان باهبري

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية محلية إلى رغبة إدارة نادي النصر في التعاقد مع اللاعب الدولي السعودي هتان باهبري لاعب نادي الشباب.

التقارير أشارت إلى أن إدارة العالمي قدمت عرض يصل إلى 4 ملايين ريال سعودي من أجل التعاقد مع اللاعب.

وبحسب التقارير فأن إدارة العالمي قد رفضت زيادة العرض المقدم للدولي هتان باهبري، بعد أن كانت قد قدمت عرضها مقابل التوقيع لثلاثة مواسم.

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وتحرص إدارة العالمي على إبرام عديد من الصفقات مع لاعبين سعوديين بغية دعم خطوط الفريق في دوري أبطال آسيا، إضافة إلى تعويض اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم في الصيف المقبل.

وكانت إدارة النصر قد وقعت رسمياً مع لاعب وسط المنتخب السعودي ونادي الشباب عبدالله الخيبري لمدة أربعة مواسم، مقابل ثلاثة ملايين ريال عن كل موسم.

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