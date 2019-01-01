إدارة النصر ترد على اتهامات خالد الغامدي

اللاعب كان محدد له اجتماع مع سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النصر، يوم الخميس

ماجد جزر

دافع بدر السليمان، متحدث نادي النصر الرسمي، عن إدارة ناديه عقب الاتهامات التي أطلقها اللاعب خالد الغامدي بسوء معاملته من قبل الإدارة.

السليمان أكد في تصريحاته للعربية بأن اللاعب كان محدداً له اجتماع مع سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النصر، يوم الخميس.

وأضاف المسؤول النصراوي تصريحاته : رئيس النادي كان متواجداً وأبلغنا اللاعب أن موعد اجتماعه معه بعد مباراة الأنصار لكنه لم يحضر. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأكمل المتحدث الرسمي للنادي : أبلغنا الغامدي مسبقاً بأنه لن يسمح له بدخول التمرين قبل المباراة وحددنا له موعد اجتماع مع الإدارة يوم الخميس ولكن لم يحضر.

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ورداً على طلب التنازل عن مستحقاته قال السليمان : لم يُطلب من الغامدي التنازل عن مليون ريال لأنه كان قد طلب شراء المدة المتبقية من عقده، ونحن نرحب بأي عروض لخالد.

وأنهى السليمان تصريحاته قائلاً : نتمنى لخالد التوفيق ونحترم مسيرته مع النصر وأرى بأنه تمت معاملته بطريقة لائقة.