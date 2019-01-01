إدارة النصر السعودي تقترب من توقيع عقد رعاية جديد

من المنتظر أن يتم وضع إعلان تجاري خلف قميص

قالت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي النصر السعودي أن هناك اتجاه لتوقيع عقد رعاية جديد مع أحدى منصات البيع الإلكترونية خلال الفترة المُقبلة.

وأضافت التقرير أنه من المنتظر أن يتم وضع إعلان تجاري خلف قميص النادي بمبلغ يفوق 17 مليونًا كل عام، إضافة إلى امتيازات سيتم الكشف عنها لاحقًا.

وفي حالة توقيع العقد بشكل رسمي، فسيكون عقد الرعاية الخامس استثماريًا للنادي، بعد طيران الاتحاد، تطبيق وصل، مياه نقي، وأقمشة ريتشي.

في سياق أخر، قررت إدارة نادي النصر السعودي بالاتفاق مع المدير الفني روي فيتوريا مدرب الفريق تأجيل تسمية اللاعبين المُقرر رحيلهم عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وأضافت التقارير أن هذا القرار يأتي بسبب خوض مباراة كأس السوبر السعودي، والذي سيكون أمام نادي التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

على الصعيد الفني، عاد المهاجم عبدالفتاح آدم للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد شفائه من إصابة العضلة الضامة التي تعرض لها في التدريبات الماضية.

الأرقام المتوازنة تؤكد صعوبة مواجهة النصر والفيحاء

وكانت الإصابة قد حرمت آدم من المشاركة أمام العدالة 3 / 0 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأمام ضمك 4 / 2 في دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وستتحدد اليوم إمكانية ضمه لمعسكر الفريق من عدمه لمباراة الفيحاء غدًا في الجولة الـ13.