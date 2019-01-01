إدارة الفيحاء تستهدف شكوى النصر بسبب مستحقات عبدالله آل سالم

نادي الفيحاء استحق الحصول على ثلاثة ملايين ريال

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الفيحاء ترغب في تقديم شكوى رسمية ضد نادي النصر من أجل الحصول على مستحقات انتقال المهاجم عبدالله آل سالم لنادي النصر.

وقالت التقارير أن نادي الفيحاء استحق الحصول على ثلاثة ملايين ريال من انتقال لاعبهم إلى صفوف العالمي.

وكانت إدارة النصر برئاسة الدكتور صفوان السويكت قد عرضت على إدارة الفيحاء تخفيض المبلغ الذي قُبل بالرفض والتمسك بالحصول على المبلغ كامل.

النصر كان قد ضم المهاجم عبدالله آل سالم لاعب الفيحاء بنظام الإعارة لمدة 6 أشهر مع وجود خيار للشراء والحصول على عقد اللاعب.

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يذكر أن النصر كان قد فاز في أول مباراة له بالموسم الحالي من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين على ضمك واقتنص أول 3 نقاط له في مشواره بالدوري.