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إدارة التعاون توافق على بيع تاوامبا للعين الإماراتي في هذه الحالة

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تاوامبا
قدم تاوامبا مستوى أكثر من رائع رفقة نادي التعاون
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قالت تقارير صحفية سعودية أن نادي العين الإماراتي مهتم بالتعاقد مع المهاجم الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم نادي التعاون السعودي.

وقدم تاوامبا مستوى أكثر من رائع رفقة نادي التعاون خلال الموسم الحالي 2018\2019، وكان منافسًا قويًا على قائمة الهدافين.

التقارير أشارت إلى أن إدارة العين ستدخل في مفاوضات مع إدارة سكري القصيم لإن عقده ما زال ساريًا حيث يتوجب عليه أخذ موافقة ناديه لإخلاء سبيله.

وأشارت التقارير إلى أن أن إدارة محمد القاسم ربما توافق على العرض الإماراتي والاستغناء عن تاوامبا، والاستفادة من بيعه ماديًا حيث سيكون العائد كبيرا.

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اللاعب الكاميروني سجل 25 هدفًا منها 19 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محتلاً بهم وصافة الهدافين.

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