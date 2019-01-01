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إدارة الاتفاق تُجبر حسين السيد على العودة رغم انتهاء الإعارة

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الاتفاق كان قد تعاقد مع السيد قادمًا من نادي الأهلي المصري
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية سعودية توجيه إدارة نادي الاتفاق السعودي خطابًا إلى اللاعب حسين السيد من أجل العودة إلى تحضيرات الفريق مع بداية الموسم.

وطالبت إدارة الاتفاق بالعودة إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بدءًا من 24 يونيو الجاري، موعد بدء تحضيرات الموسم المقبل.

الاتفاق كان قد تعاقد مع السيد قادمًا من نادي الأهلي المصري في يناير 2018، لموسم ونصف الموسم، بنظام الإعارة من الأهلي المصري ناديه.

ويأتي هذا الأمر ليتناقض مع قرار الإدارة بإبلاغ اللاعب عدم رغبتها في التجديد له، عقب انتهاء الإعارة بشكل رسمي.

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اللاعب ينتهي عقده مع الاتفاق في 29 يونيو، بعد بدء التحضيرات بـ 5 أيام، ولكن إدارة النادي متمسكة بقدوم اللاعب لتجنب تطبيق اللوائح الداخلية عليه.

يُذكر أن صحيفة "الرياضية" بحسب مصادرها أن اللاعب تقبل الخطاب، وقرر العودة إلى الدمام في الموعد المحدد، التزامًا بالعقد.

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