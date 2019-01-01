بعد الاخفاق الآسيوي | إدارة الاتحاد تُنهي عقد لويس خمينيز

كان الاتحاد قد سقط أمام الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

ماجد جزر

يبدو أن الأزمات لم تأتي فرادى في نادي اتحاد جدة السعودي بعد هزيمة الفريق أمام الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقررت إدارة العميد برئاسة إنمار الحائلي إنهاء عقد اللاعب الفلسطيني الأصل التشيلي الجنسية لويس خمينيز بشكل مفاجئ.

وقال الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي إنهاء التعقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم لويس خمينيز".

وكان الاتحاد قد سقط أمام الهلال في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف لتنتهي مغامرة الفريق.

وتعرض اللاعب طوال الفترة الماضية لحالة نقد كبيرة من جماهير النادي بسبب سوء المستوى الفني الذي قدمه اللاعب منذ قدومه.

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وكان نادي الاتحاد قد أعلن التعاقد مع اللاعب التشيلي في يوليو الماضي قادمًا من فريق باليستينو التشيلي، بشكل رسمي، لمدة موسم واحد فقط.