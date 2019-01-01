إدارة الاتحاد تقطع الطريق على الهلال والنصر وتجدد عقد بخاري

عقب تواجده في قائمة الأخضر السعودي تحت قيادة المدير الفني هيرفي رينارد

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي تعمل حاليًا على تجديد عقد الحارس الدولي أمين بخاري، وذلك عقب تواجده في قائمة الأخضر السعودي تحت قيادة المدير الفني هيرفي رينارد مؤخرًا.

وترغب إدارة العميد في تأمين بقاء بخاري صاحب الـ22 عامًا، وذلك عقب ظهوره بشكل دائم في قائمة الأخضر رغم صغر سنه، مما يؤكد إنه حارس واعد بقوة.

التقارير أشارت إلى أن إدارة الاتحاد تسعى لتجديد عقد بخاري ثلاثة مواسم مقبلة على أن يتم الإعلان بشكل رسمي عنه عقب انتهاء ارتباطه مع المنتخب السعودي لكرة القدم.

ويتواجد بخاري حاليًا بمعسكر الأخضر الحالي المتزامن مع فترة التوقف الدولية التي سيلعب الأخضر من خلالها لقاء وديًا مع نظيره الباراجوياني.

وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة الاتحاد بعدما ربطت تقارير ناديا الهلال والنصر أسمهما بضم الحارس، ودخولهم في مفاوضات مع إدارة نادي الاتحاد لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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ويعتبر بخاري من الأسماء المميزة في خط حراسة المنتخب، رغم عدم تمثيله للفريق الاتحادي حتى الآن، ولكنه تواجد في أكثر من مناسبة مع الأخضر، وهو الحارس الأساسي للمنتخب الأولمبي.

وكان الاتحاد قد أعلن مؤخرًا التجديد مع مهاجمه البرازيلي رومارينيو، حتى 2022، بعد المستويات الجيدة التي ظهر بها وتسجيله 11 هدفا للفريق في البطولات المختلفة من بينها ستة أهداف في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.