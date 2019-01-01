إدارة الاتحاد تُفاضل بين ثنائي تدريبي أحدهما أوروبي

كانت إدارة العميد قد أقالت المدير الفني التشيلي لويس سييرا

تعمل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة إنمار الحائلي من أجل إيجاد مدير فني مميز لقيادة الفريق خلال الفترة المٌقبلة.

وكانت إدارة العميد قد اقالت المدير الفني التشيلي لويس سييرا بسبب سوء النتائج التي عانى منها سواء قاريًا أو محليًا.

إقالة سييرا من الاتحاد تمت بعد خسارة الفريق من نظيره الوحدة بهدف نظيف في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

العديد من الخيارات متاحة حاليًا أمام إدارة نادي الاتحاد من أجل إيجاد أفضل مدير فني لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح مُجددًا.

وقالت تقارير أن إدارة العميد فتحت خطوط التواصل المبدئي مع ثنائي تدريبي أحدهما أوروبي، حيث ينتظر أن تأخذ مع أحدهما الطابع الرسمي خلال اليومين المقبلين للتوقيع والإعلان الرسمي.

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وينتظر أن يتولى المدرب الجديد مهمة الإشراف على الفريق خلال فترة التوقف التي ستعقب مواجهة الفريق الاتحادي أمام الرياض في مستهل مشواره ببطولة كأس الملك.