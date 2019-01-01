إدارة الاتحاد تضغط لضم دا كوستا آسيويًا

تقارير صحفية تؤكد أن إدارة نادي الاتحاد تضغط على المدير الفني للفريق لويس سييرا من أجل ضم مروان دا كوستا للقائمة الآسيوية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية اليوم أن إدارة نادي اتحاد جدة تضغط على المدير الفني للفريق لويس سييرا من أجل تعديلات في قائمة الأجانب الخاصة بدوري أبطال آسيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "الاقتصادية" والتي أكدت من مصدارها الخاصة أن الإدارة ترى ضرورة في التعديل على قائمة الأجانب الأربعة.

فيما يرى المدير الفني أن التعديل غير مطلوب في الوقت الحالي، وهو ما قد ينذر بأزمة بينهما خاصة أن المعود النهائي للتعديلات سيكون مساء اليوم.

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وتريد الإدارة ضم اللاعب المغربي مروان دا كوستا للقائمة، بينما يريد المدير الفني الإبقاء عليها كما هي في الوقت الحالي دون أي تعديلات.

وتضم القائمة في الوقت الحالي كل من البرازيلي رومارينهو، التشيلي فيلانويفا، والفلسطيني من أصل تشيلي لويس خيمينز، والأرجنتيني ايمانيلنو فيتشو.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة سيواجه الهلال يوم الثلاثاء بعد المقبل في ذهاب دور الـ ٨ من بطولة دوري أبطال آسيا وستقام مباراة العودة في الأسبوع التالي.