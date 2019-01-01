إدارة الاتحاد تستهدف لاعب الأهلي لتعويض غياب فهد المولد

من المنتظر أن تبدأ إدارة الاتحاد في التفاوض مع الأهلي واللاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

بدأت إدارة نادي الاتحاد التحرك لضم لاعب محلي من أجل تعويض اللاعب الدولي فهد المولد المتوقع إيقاف خلال الفترة المقبلة بسبب التحقيق معه من قبل لجنة الكشف عن المنشطات.

تقارير مقربة من إدارة العميد أشارت إلى أنه تم طرح أسم لاعب الأهلي سلمان المؤشر والذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى عام 2020.

ومن المنتظر أن تبدأ إدارة الاتحاد في التفاوض مع الأهلي واللاعب من أجل بحث إمكانية التعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

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فهد المولد من المتوقع أن يتعرض للإيقاف لمدة تصل إلى 12 شهرا من قبل لجنة المنشطات، لذلك بدأت إدارة نادي الاتحاد في بحث اللاعبين الإمكان التعاقد معهم.

وستحاول الإدارة الاتحادية الاتفاق مع اللاعب ومن ثم مخاطبة إدارة النادي الأهلي للتوصل لصيغة اتفاق ينتقل من خلالها المؤشر للنادي الأصفر من خلال شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب.

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يُذكر أن العديد من التقارير أشارت إلى أن الاتحاد مهتم أيضًا بالتعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون.