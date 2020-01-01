إدارة الاتحاد تستعد لسداد مستحقات جلطة سراي وباوك اليوناني

الثنائي جاري رودريجيز وألكسندر بريجوفيتش لم يُحققا أي نجاح يُذكر مع الفريق الاتحادي

تسعى إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة انمار الحائلي إلى إنهاء كافة القضايا المتعلقة بالنادي خلال الفترة الحالية، حتى لا يتعرض للعقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تقارير مُقربة من العميد قالت أن الإدارة تعمل حاليًا على سداد باقي مستحقات لدى بعض الأندية التي حصلت منها على لاعبين خلال الفترات السابقة.

صحيفة "الرياضية" قالت أن إدارة العميد تستعد لإغلاق المطالبات المالية المستحقة نهاية يناير الجاري لنادي جلطة سراي التركي مليونين ونصف دولار باقي مستحقات التعاقد مع اللاعب جاري رودريجيز.

كما من المنتظر أن تُسدد إدارة النادي نفس القيمة لنادي باوك اليوناني باقي مستحقات صفقة المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وفي الصدد نفسه، تعمل الإدارة على تجهيز رواتب جميع لاعبي الفريق الخاصة بشهر ديسمبر الماضي، من أجل تفادي أي أزمات بالفريق.

يُذكر أن الثنائي جاري رودريجيز وألكسندر بريجوفيتش لم يُحققا أي نجاح يُذكر مع الفريق الاتحادي، ورحل الأول عن الفريق بعد 6 أشهر فقط.

وتعمل الإدارة الحالية على إيجاد عرض مناسب للمهاجم الصربي من أجل التخلص منه بسبب راتبه المرتفع، مع عدم تقديم مردود فني جيد