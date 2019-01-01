إدارة الاتحاد ترفض تجديد عقد عسيري وغموض موقف باجندوح

إدارة الاتحاد ستنتظر وصول أي عرض رسمي من أجل التخلي عنه

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد السعودي عن وجود اتفاق يجمع إدارة النادي مع اللاعب أحمد عسيري ووكيل أعماله.

التقارير المقربة من النادي أكدت عدم وجود رغبة لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وأضافت التقارير أن إدارة الاتحاد ستنتظر وصول أي عرض رسمي من أجل التخلي عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أما في حالة عدم وصول أي عرض لبيع اللاعب فمن المنتظر أن يبقى اللاعب داخل جدران العميد حتى يناير ومن ثم يتم التخلي عنه.

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ولم تتضح الصورة حتى الآن بشكل رسمي من قبل إدارة الاتحاد سواء بقاء أو رحيل لاعب وسط الفريق جمال باجندوح.

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وفي الإطار نفسه يغادر عدد من اللاعبين المحليين معقل الاتحاد في الموسم الجديد، يتقدمهم الثنائي ناصر الشمراني وياسين برناوي، إلى جانب راكان النجار وعمر المزيعل وعمار النجار ومحمد قاسم ومحمد ريمان.