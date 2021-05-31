إدارة الاتحاد تجتمع لحسم مصير كاريلي والمدرب يرد!

إدارة نادي اتحاد جدة تجتمع لمناقشة مصير المدير الفني فابيو كاريلي والحديث حول ملف تأخير رواتب اللاعبين.

كشفت تقارير صحفية اليوم أن مصير المدرب البرازيلي فابيو كاريلي في نادي الاتحاد لم يتم حسمه بعد من قبل الإدارة بشكل نهائي.

يأتي هذا قبل ساعات من الاجتماع الذي من المفترض أن يجمع إدارة النادي بالمدير الفني للحديث حول مستقبله.

وأكد كاريلي في تصريحات صحفية لقناة "الرياضية" إنه مستمر حتى الآن في إدارة النادي فنيًا، ولا توجد أي مشاكل مع الإدارة.

وقال كاريلي: "سبق واجتمعت مع الإدارة للحديث بهذا الشأن والأمور كانت تبدو جيدة، لدينا اجتماع آخر الإثنين سيتضح خلاله الصورة النهائية".

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ومن المفترض أن تناقش الإدارة خلال الاجتماع نفسه تأجيل رواتب اللاعبين المستحقة لهم، بالإضافة لمناقشة عدة أمور أخرى.

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن كاريلي سيرحل عن صفوف الاتحاد في الموسم الجديد، وتحدثت عن البدلاء.

جدير بالذكر أن الاتحاد سيواجه الرجاء المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال في أغسطس المقبل، وكان الفريق قد أنهى الدوري السعودي للمحترفين في المركز الثالث بـ 56 نقطة.