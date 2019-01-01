إدارة الاتحاد تتحرك لإنهاء أزمة سيكو سانوجو

اللاعب الإيفواري كان قد غادر جدة عقب فسخ عقده مع النادي

ماجد جزر

نجحت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة إنمار الحائلي في تعزيز موقفها بخصوص قضية لاعب الفريق الإيفواري الهارب سيكو سانوجو.

اللاعب الإيفواري كان قد غادر جدة عقب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد فقط، حيث تعمل الإدارة حاليًا للحفاظ على حقوها.

تقارير أشارت إلى أن إدارة العميد فتحت خطوط التواصل مع اللاعب الإيفواري للتوصل إلى تسوية معه بالتراضي وتوقيع مخالصة مالية.

وتأمل الإدارة في تجنب الدخول في قضايا لدى الفيفا، بعدما التزمت بسداد مستحقات اللاعب المالية طوال الأشهر الماضية، إلى جانب تسجيله في كشوفات الفريق ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

إدارة الاتحاد سجلت سانوجو ضمن قائمة الفريق بالبطولة العربية، التي كانت تتطلب من اللاعب الالتزام بعقده مع النادي، دون المغادرة، في ظل تسلمه مستحقاته الشهرية كاملة.

الجدير بالذكر أن نادي الاتحاد كان قد تعاقد مع اللاعب الإيفواري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من نادي يانغ بويز السويسري، بعقد يمتد 3 سنوات.