إدارة الأهلي تمنح ثنائي أجنبي فرصة أخيرة حتى يناير

فرصة لتقديم أداء جيد حتى فترة الانتقالات الشتوية من أجل تقييم أدائه

ماجد جزر

قرر مسؤولي نادي الأهلي السعودي منح فرصة للثنائي البوسني ألفيس ستاريش لاعب خط الوسط وإرفين زوكانوفيتش لاعب خط الدفاع فرصة حتى شهر يناير المُقبل من أجل تقديم أنفسهم بشكل جيد.

ويرغب مسؤولي النادي الأهلي في عمل طفرة بالفريق على جميع الأصعدة خاصة بعد البداية المخيبة للآمال في بداية الموسم الجاري 2019\2020.

وبحسب تقارير مقربة من النادي فأن الإدارة الحالية منحت الثنائي فرصة لتقديم أداءً جيدًا حتى فترة الانتقالات الشتوية من أجل تقييم أدائهم.

إدارة الراقي ترغب في حسم موقف الثنائي من أجل البحث عن أسماء بديلة منذ وقت مبكر، وقبل فترة كافية لحسم هذا الأمر في ظل ضيق الوقت.

هيرفي رينار : مونديال 2022 هدفي مع المنتخب السعودي وعاقبت كنو لفرض الالتزام

الجدير بالذكر أن اختيار الثنائي البوسني ألفيس ستاريش لاعب خط الوسط المقبل من الدوري الكوري وإرفين زوكانوفيتش قادمًا من سامبدوريا الإيطالي بتوصية من قبل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق الْمُقال، مطلع الأسبوع الحالي.