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الانتقالات

إدارة الأهلي تُطيح بمهند عسيري وتستهدف الاستفادة منه

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اللاعب قد دخل في اشتباك مع الدولي التشيلي باولو دياز في التدريب، إذ سيكون معروضا على لائحة البيع من خلال الانتقالات الشتوي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

قررت إدارة النادي الأهلي السعودي الاستغناء عن خدمات المهاجم مهند عسيري، وذلك بحسب ما كشفت التقارير المقربة من النادي.

وكان اللاعب قد دخل في اشتباك مع الدولي التشيلي باولو دياز في التدريب، إذ سيكون معروضا على لائحة البيع من خلال الانتقالات الشتوية.

التقارير المقربة من النادي أكدت أنه تم تبليغ اللاعب بقرار عدم رغبتها في استمراره وتنتظر العروض المقدمة لها في بيع عقده المتبقي منه موسمان.

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وبحسب التقارير فأن إدارة النادي الأهلي تفضِّل الاستفادة من مهند عسيري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إما بنظام المقايضة، أو بيع ما تبقى من قيمة عقده.

وأشارت التقارير نفسها إلى أن الرغبة الأهلاوية في الاستفادة من عسيري، تأتي بعد إبعاده عن الفريق.

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