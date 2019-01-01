ماجد جزر
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قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ تستهدف الإبقاء على المدير الفني صالح المحمدي على رأس الجهاز الفني للفريق خلال الجولة المقبلة بالدوري.
التقارير قالت أن إدارة الأهلي ترغب في الابقاء على المحمدي حتى مواجهة الفريق أمام نادي النصر التي تُقام الجولة الخامسة بالدوري السعودي للمحترفين، وبالتحديد يوم الجمعة المُقبل.
وتأتي رغبة إدارة الراقي في الابقاء على المدير الفني بسبب عدم الاستقرار على مدير فني لقيادة الفريق حتى الآن.
وكان النادي الأهلي قد أعلن تعيين المحمدي كمدرب مؤقت للفريق وذلك بعد إقالة المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.
النصر متفوق تاريخيًا باكتساح على الحزم في الدوري السعودي
في إطار أخر، أجرى المحمدي المدرب المؤقت لفريق الأهلي عددا من التغييرات على القائمة الأساسية التي سيعتمد عليها في مواجهة الغد أمام الفتح ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك رغبة في استعادة التوازن بالعودة إلى طريق الانتصارات.
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