إدارة اتحاد جدة تستهدف التعاقد مع ثنائي محلي

الإدارة الاتحادية تسعى للتعاقد مع لاعبين محليين، أحدهما لاعب وسط والآخر مدافع

كشفت تقارير صحفية سعودية عن نوايا إدارة نادي اتحاد جدة السعودي خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الشتوية الحالية 2020.

تقارير مُقربة من العميد قالت أن الإدارة الاتحادية تسعى للتعاقد مع لاعبين محليين، أحدهما لاعب وسط والآخر مدافع، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة العميد قد أعلنت تعاقدها مع 4 صفقات خلال الميركاتو الشتوي الحالي، وهم ليناردو جيل، محمد ثاني والبرازيلي برونو أوفيني وأخيرًا الدولي التونسي أنيس البدري.

وينتظر أن تشهد تدريبات الفريق مشاركة المدافع البرازيلي برونو أوفيني والذي أبدى سعادته بالعودة للدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة الاتحاد.

ومن جهة ثانية، ينتظر أن ينخرط التونسي أنس البدري والذي تم التعاقد معه لموسمين ونصف في تدريبات الفريق مطلع الأسبوع المقبل.

وتسعى إدارة الفريق الاتحاد إلى إعادة هيبة الفريق خلال ما تبقى من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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يُذكر أن نادي الاتحاد يحتل حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة جمعهم من 14 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مما يُهدد تواجد الفريق في بطولة الدوري.