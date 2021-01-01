إختفاء مبابي أمام السيتي.. "كابوس جوارديولا" حوصر في ملعبه

قبل مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان صرّح بيب جوارديولا بالقول: "إذا أردت أن أحظى بنومٍ هانئ فلن أفكر بمواجهة نيمار ومبابي غداً"، أي أن مواجهتهما تُشكل عبئاً ثقيلاً يمنع النوم أو كابوساً للمدرب الإسباني.

وبالرغم من أن مانشستر سيتي عانى في الشوط الأول وكاد أن يخسر المعركة لولا إهدار باريس سان جيرمان للأهداف المحققة، إلا أن هذه المعاناة لم يكن مبابي طرفاً بها، نيمار نعم، لكن مبابي حامت حوله علامات إستفهام على طول خط المباراة.

بوتشيتينو حضّر للحرب ونسي ما يُعرف بـ"شوط المدربين"

أين كان مبابي؟

لتسليط الضوء أكثر على أدائه أمام مانشستر سيتي إليكم هذه الإحصائيات:

للمرّة الأولى في مسيرته، لا يتمكن كيليان مبابي من تسديد أي كرة على المرمى في مباراة من دوري أبطال أوروبا.

الحارسان كيلور نافاس (53) وإديريسون (31) لمسا الكرة أكثر من كيليان مبابي في هذه المباراة (30).

السبب؟

يعتمد كيليان مبابي على السرعة وهذه الميزة تتطلّب إمتلاك الكرة وهو الأمر الذي لم يتمكن منه باريس خصوصاً في الشوط الثاني الذي ارتكن خلاله للأسلوب الدفاعي والبقاء في مناطقه.

خسارة معركة الوسط في الشوط الثاني: على عكس الشوط الأول الذي تفوّق به فيراتي - باريديس وأجاناجيه على وسط مانشستر سيتي إلا أن هذا التفوق لم يدم طويلاً، وعند غياب الوسط من المتوقع دوماً إنخفاض الفرص الهجومية إلا في حالات التفوّق الفردي.

تقييم اللاعبين ومن ضمنهم مبابي خلال هذه المباراة:

روبن دياز.. من إيقاف هالاند إلى مبابي

أحد أهم العوامل في إيقاف أي قوة هجومية هو الدفاع، وإن كان لدى بيب علامة فارقة هذا الموسم فهذه العلامة إسمها روبين دياز، ويكاد تأثيره على الفريق يُضاهي تأثير فيرجيل فان دايك عند توقيعه مع ليفربول.

ولنضع الأمور في نصابها الصحيح ونُظهر مدى تأثير ما يُقدّمه هذا المدافع لمانشستر سيتي، لنعد بالذاكرة إلى مواجهاته الأخيرة في كأس الإتحاد - البريميرليج ودوري الأبطال:

واجه كل من إيرلينج هالاند - هاري كين - هيونج مين سون - كيليان مبابي ونيمار دون إحراز أي من هذه السماء لأي هدف.

تحركات دياز الدفاعية