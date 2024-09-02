دياز: أخبرت مبابي إنه سيسجل وعانينا ضد ريال بيتيس!

إبراهيم دياز يتحدث عن الفوز على الفريق الأندلسي.

أكد براهيم دياز لاعب ريال مدريد سعادته الغامرة بالفوز على ريال بيتيس في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني خلال تصريحات للموقع الرسمي للفريق.

وقال دياز: "يجب أن نصفق دومًا للاعب مثل فالفيردي، لا أملك سوى كلمات الإشادة به، هو لاعب مذهل ووجوده معنا يساعدنا لمهاراته المختلفة".

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وأضاف: "لقد لعبنا مباراة جيدة للغاية وعرفنا كيف نكون أكثر قوة في الدفاع وفعالين في الهجوم بالتحديد في الشوط الثاني، لقد كان هناك أوقات سيئة لكننا تمكننا في النهاية من الفوز".

وأكمل عن كيليان مبابي: "لقد قلت له أنه سيسجل وأن هذا الأمر مسألة وقت، وقد سجل هدفين، هو لاعب عظيم ولدينا بوجوده هو وفينيسيوس ورودريجو خط هجوم لا يصدق".

جدير بالذكر أن المباراة كانت قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين نظيفين سجلهما كيليان مبابي بعد مرور ساعة من المباراة دخلت فيها الشكوك إلى قلوب جماهير الملكي.