توابع زلزال رباعية السوبر .. إبراهيم المهيدب يفكر في الاستقالة من رئاسة النصر!

بعد أقل من شهرين على رئاسة النصر..

يبدو أن ما حدث في أبها لن يمر مرور الكرام، فزلزال رباعية الهلال لا يزال يلقي بظلاله على الكثير من الأحداث الساخنة التي تشهدها أرجاء النصر، خلال الساعات الماضية، بين رحيل منتظر ونجوم كرة أصبحوا في دائرة الهجوم العنيف من قِبل الجماهير.

الحديث هذه المرة بشأن إبراهيم المهيدب، رئيس شركة النصر غير الربحية، ورحيل مُحتمل عن رئاسة النادي، بعد أقل من شهرين على توليه مقعد الرئاسة، وفق ما ذكره الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، المُقرب من البيت النصراوي، بأن المهيدب يفكر بالاستقالة والابتعاد.

إبراهيم المهيدب الذي تولى رئاسة شركة النصر غير الربحية، بالتزكية، خلال انتخابات الجمعية العمومية، في 21 يونيو الماضي، وكان قد تكفل بكافة مصاريف التعاقد مع سالم النجدي، ظهير الفتح، الذي انتقل مؤخرًا لصفوف العالمي، بعقد لمدة 5 مواسم.

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وعقدت إدارة النصر اجتماعًا، اليوم، لبحث ملف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسط تقارير تفيد بأن الإسباني فيرناندو هييرو، المدير الرياضي للنادي، قد اتخذ قرارًا نهائيًا برحيل كاسترو، وباتت إقالته وشيكة للغاية، فيما يُنتظر التعاقد مع مدرب بديل قبل الإعلان الرسمي عن الإقالة.

وكان كاسترو قد قرر منح لاعبي النصر راحة عن التدريبات، اليوم، بعد عودة بعثة الفريق من أبها، عقب الخسارة القاسية أمام الهلال بنتيجة (1-4)، في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

ويشهد النصر أجواءً مضطربة، في إطار تحضيراته لانطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، حيث يستعد لملاقاة الرائد، على ملعب الأول بارك، يوم الخميس المُقبل، في الجولة الأولى من المسابقة، في موسم سيشهد أيضًا مشاركة الأصفر في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.