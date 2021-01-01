إبراهيموفيتش يواصل هوايته المفضلة والضحية زميله السابق!

لقطة معتادة من السلطان..

سجل زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، عودته مرة أخرى إلى الملاعب بعد غيابه لمدة شهر تقريبًا ، خلال مباراة فريقه أمام تورينو بالدوري الإيطالي.

وتواجد السلطان على دكة البدلاء حتى حلّ بديلًا لرافاييل لياو في الدقيقة 85، بالمباراة التي فاز بها الروسونيري بثنائية نظيفة حافظ بها على صدارة الكالتشيو.

وقبل أن ينزل السويدي إلى أرضية الملعب، مارس هوايته المفضلة في مداعبة زملائه بطريقته الخاصة، وهذه المرة كان ضحيته حارس مرمى تورينو وزميله السابق، سيريجو.

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سيريجو كان الحارس الأساسي لتورينو، وسبق وأن لعب رفقة إبراهيموفيتش عندما كانا سويًا في باريس سان جيرمان، وأخذ إبرا في تذكيره بتلك الأيام خلال المباراة.

صاحب الـ39 عامًا قال له وهو يقوم بعمليات الإحماء "سيريجو، كم مرة كسبتك؟" ليرد عليه الحارس وهو مبتسم "أنا أيضًا فزت عليك وجعلتك تكسب يا إبرا".

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لم يتوقف إبرا عند هذا الحد، فقبل أن ينزل بدقائق معدودة زود جرعة المرح مع زميله وقال له "الآن سأدخل وأُحرز هدفًا فيك"، ليضحك الثنائي وينتهي الأمر.

في النهاية، نزل إبراهيموفيتش إلى أرض ملعب سان سيرو، لكنه عجز عن تسجيل أي أهداف، ورغم ذلك فلم يخرج سيريجو سعيدًا، ففريقه مُنيّ بهزيمة عقدت من موقفه في صراع الهبوط كثيرًا.

يذكر أن إبراهيموفيتش سجل هذا الموسم قبل الإصابة عشرة أهداف بقميص ميلان، وكان يتساوى مع كريستيانو رونالدو قبل أن يتفوق عليه البرتغالي وروميلو لوكاكو في ترتيب الهدافين أثناء إصابته.