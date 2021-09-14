إبراهيموفيتش يغيب عن مواجهة صلاح وليفربول!

بسبب الإصابة، النجم السويدي لن يواجه نظيره المصري في مواجهة ليفربول وميلان بدوري أبطال أوروبا.

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان عن غياب زلاتان إبراهيموفيتش عن مواجهة الفريق المقبلة بدوري أبطال أوروبا ضد ليفربول.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيولي، وأكد خلالها أن زلاتان حاول التواجد لكن إصابته ستمنعه.

ما الذي قاله بيولي عن إصابة زلاتان إبراهيموفيتش؟

وأكد بيولي أن اللاعب دخل إلى تدريبات اليوم، لكنه يفضل ألا يخاطر به بالأخص أنه عاد لتوه من إصابة أخرى.

وقال بيولي لصالح "سكاي سبورت"، لقد أنهى زلاتان مباراة ميلان ولاتسيو وهو يعاني من التهابات في الأوتار، واليوم حاول التدرب لكننا لا نريد أي مخاطرة".

متى عاد إبراهيموفيتش من آخر إصابة؟

وكان إبراهيموفيتش قد غاب منذ بداية الموسم عن ميلان حتى شارك كبديل ضد لاتسيو في الدقيقة الـ 60 من عمر اللقاء.

وسجل النجم السويدي الهدف الثاني لميلان في المباراة بعد حلوله بديلًا بسبع دقائق وحسمها تمامًا لصالح فريقه.

جدير بالذكر أن ميلان يحل ضيفًا على ليفربول في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

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