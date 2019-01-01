إبراهيموفيتش يشير إلى إتمام انتقاله إلى ميلان

إنستجرام يحسم مسألة انتقال إبراهيموفيتش إلى ميلان

أكد زلاتان إبراهيموفيتش الأخبار التي تحدثت عن عودته لميلان خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك دون أن يتحدث بكلمة واحدة.

وقالت صحيفة "ريبابليكا" الإيطالية منذ أيام إن إبراهيموفيتش قد يكون هدية أعياد الميلاد لجمهور ميلان إذ اتفق النادي الإيطالي مع الهداف التاريخي لمنتخب السويد على عقد يمتد لـ 6 أشهر مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وأوضحت أنّ زلاتان سوف يتدرب مع المجموعة يوم 30 ديسمبر المقبل ليكون جاهزًا لمباراة سامبدوريا يوم 6 يناير وبعد عودة منافسات الدوري الإيطالي.

وأكد زلاتان تلك الأخبار صباح اليوم الجمعة تلك الأخبار بصورة ضمنية حيث نشر صورة توضح أنه قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الروسونيري.

وعبر إنستجرام، ظهرت صورة زلاتان إبراهيموفيتش بعيون ملونة بالأحمر والأسود كإشارة إلى أن الإعلان الرسمي سيحدث في الأيام المقبلة.

وبحسب ما أوردته تقارير من "سكاي إيطاليا" منذ يومين فإن زلاتان قد منح موافقته لإدارة ميلان على العرض الذي قُدِّم له، وأن الإعلان الرسمي أصبح مسألة وقت.

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يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش قد ارتبط بميلان منذ بداية الموسم الحالي، وزادت الأنباء التي تربطه بالروسونيري بعدما أعلن رسميًا رحيله عن لوس أنجلوس جالاكسي منذ حوالي شهرين.