إبراهيموفيتش يرفض الدوري الإنجليزي ويُقرر الانضمام لميلان

الأمر في طريقه للحسم..

إدّعت تقارير صحفية إنجليزية أن زلاتان إبراهيموفيتش قد رفض الانضمام إلى أحد فرق الدوري الإنجليزي، واتخذ قراره بالفعل بأن ينضم إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان إبراهيموفيتش قد أعلن عن عدم تجديد عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي ليكون بذلك حرًا في يناير المقبل للانضمام إلى أي فريق مجانًا، وقد ارتبط اسمه بالعديد من الفرق الأوروبية الكبيرة.

صحيفة "تلجراف" كشفت أن صاحب الـ38 عامًا قد أبلغ الفرق الإنجليزية من خلال وكيله مينو رايولا أنه لن ينضم مجددًا إلى البريميرليج، ليكون ميلان هو الوجهة الأقرب له بعدما سارت المفاوضات بصورة إيجابية بين الطرفين.

الروسونيري يُعاني بصورة واضحة في خط الهجوم بعد تراجع مستوى كريشتوف بيونتيك، المهاجم الأول للميلان، وهو ما يتجسد في أن الفريق قد سجل 13 هدفًا خلال 14 مباراة في منافسات الكالتشيو هذا الموسم.

ميلان يوضح آخر تطورات صفقة إبراهيموفيتش

وأخيرًا، فإن حسبما ذكرت تلجراف، إبرا والميلان قد اتفقا من حيث المبدأ على الصفقة، ويتبقى بعض الرتوش النهائية البسيطة للإعلان النهائي عن عودة السلطان إلى ملعب السان سيرو.

إبرا لديه تجربة كبيرة مع ميلان عندما انضم إليه عام 2010 معارًا من برشلونة، إذ سجل 56 هدفًا وحقق لقب السكوديتو قبل أن يرحل في 2012 إلى باريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن كلما ذُكِر اسم إبراهيموفيتش أمام مسؤولي ميلان فإنهم يجيبون بشكل دبلوماسي للغاية دون الخوض في الأمر برمته، مما يعد تأكيدًا على وجود مفاوضات على العقد المقرر أن يكون لمدة ستة أشهر فقط.

كما يجدر الإشارة إلى أن أغلب التقارير تتحدث الآن عن أن بيونتيك سيرسل معارًا على الأرجح إلى جنوى، مع وجود اهتمام من بوروسيا دورتموند، حتى يتسنى لإبراهيموفيتش أن ينفرد وحده بهجوم الروسونيري.