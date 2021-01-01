إبراهيموفيتش يرد على سخرية لاعب أتالانتا: سجلت أهدافاً أكثر من مبارياتك!

هزيمة ثقيلة لميلان على يد أتالانتا

شهدت المباراة بين ميلان وأتالانتا، والتي انتهت بفوز الأخير، اشتباكاً لفظياً بين زلاتان إبراهيموفيتش ودوفان زاباتا نقلته العدسات.

الضيف انتزع انتصاراً بثلاثية نظيفة على حساب ميلان لحساب الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري الإيطالي.

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وشوهد زاباتا وهو يسخر من محاولة إبراهيموفيتش الحصول على ركلة جزاء وقال له: "هل تريد ركلة الجزاء رقم 13؟".

إبرا لم يتقبل عبارة المهاجم الكولومبي بصدر رحب ورد قائلاً: "سجلت أهدافاً في مسيرتي أكثر من عدد المباريات التي لعبتها أنت طوال حياتك".

ودار حديث كبير قبل المباراة حول عدد ركلات الجزاء الكبيرة التي تحصل عليها ميلان الموسم الحالي.

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وطالب لاعبو ميلان بركلة جزاء في الشوط الثاني لحساب الوافد الجديد ماريو ماندجوكيتش ولكن الكرة اعتبرها ماوريتسيو مارياني حكم اللقاء عادية.

ورغم الخسارة، استمر ميلان في المركز الأول للترتيب بفارق نقطتين عن ملاحقه إنتر المتعثر بالتعادل مع أودينيزي في نفس التوقيت.