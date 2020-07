إبراهيموفيتش يدخل نادي المئوية في ميلان أمام بارما

يتقدم زلاتان إبراهيموفيتش تشكيل فريقه ميلان لمواجهة بارما على ملعب سان سيرو ضمن الجولة 33 من الدوري الإيطالي، في مباراة هي الـ100 له بقميص الرسونيري على كافة الأصعدة.

وانضم السلطان إلى ميلان في صيف 2010 بعد عام تعيس في برشلونة، وبعد عامين انتقل إلى باريس سان جيرمان، قبل أن يعود مرة أخرى في يناير 2020 بهدف إيقاظ النادي من غفلته الكبيرة.

إجمالي ما شارك فيه زلاتان من مباريات بقميص ميلان هو 100 مباراة على كافة الأصعدة، كان الفوز في 54 منها حليفه، بينما هُزم في 18 وتعادل في 28.

من الأرقام الاستثنائية للدولي السويدي أنه سجل 62 هدفًا خلال جميع هذه المشاركات، ليكون بذلك هو هداف ميلان خلال العقد الحالي كاملًا رغم رحيله لمدة 8 سنوات ثم العودة هذا الموسم.

