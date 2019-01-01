دي لاورنتيس: نابولي يرغب في إبراهيموفيتش والأمر بيده

هل يعود إبرا إلى السيري آ؟

رحب أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، بفكرة انضمام زلاتان إبراهيموفيتش، النجم السويدي، بالانضمام لصفوف فريقه.

إبرا تحدث في وقت سابق عن إمكانية عودته للسيري آ مجدداً، ورحب بفكرة اللعب مع نابولي بسبب إعجابه بأسطورته دييجو أرماندو مارادونا.

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وقال دي لاورنتيس مع "تي في لونا": "الأمر رغبة أكثر منه اقتراح، الأمر يعتمد على إبراهيموفيتش وليس علي، نحن نتحدث عن الأمر لشهور".

وأضاف: "إبراهيموفيتش صديق، أعرفه كشخص عادي من لوس أنجلوس لأننا أقمنا في نفس الفندق، قضينا بعض الوقت معاً، ذهبت للعشاء معه وزوجته".

وواصل: "في الملعب يبدو شخصاً مختلفاً تماماً، أنا لا أتحكم في تشكيل الفريق، الأمر يعود للمدرب، ولكن مع سالزبورج بالتأكيد سيلعب ميليك".

نابولي يحل ضيفاً مساء الأربعاء على سالزبورج النمساوي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.