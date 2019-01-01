تقارير - إبراهيموفيتش يتجه نحو الاعتزال

إبرا شغل الإعلام الأسابيع الفائتة

أوضحت تقارير إيطالية أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يضع في الاعتبار خيار اعتزال كرة القدم بدلاً من اللعب مع نادي جديد بعد جالاكسي.

إبرا ارتبط في الأسابيع الماضية بالعودة مجدداً للسيري آ، وخصوصاً من بوابة ميلان، ولكن تراجعت حدتها في الأيام الماضية بعد تصريحات مسؤولي الروسونيري بالتركيز على أهداف أخرى.

وذكرت "كوريري ديلا سيرا" أن إبراهيموفيتش سيقرر إما الانتقال لميلان أو الاعتزال، إذ لا يفضل الانتقال واللعب مع أي نادي آخر.

وأوضحت الصحيفة أن السويدي يخشى بأنه قد لا يكون قادراً على تقديم المستوى المعهود منه بسبب تقدمه في السن، مما يتسبب في فشل فترته الثانية مع ميلان، إذا حدث وأتم الانتقال.

الصحيفة كشفت أن الثنائي باولو مالديني وزفونمير بوبان أكدا لإبرا أن دوره سيكون أهم خارج الملعب كشخصية قيادية للمجموعة الحالية، وأن ميلان لا ينتظر منه الكثير على صعيد الأداء.

وأوردت تقارير في الأيام الماضية عن تحرك إيفرتون لضم إبراهيموفيتش بعد اقترابه من تعيين كارلو أنشيلوتي مدرباً جديداً للفريق.

وينتهي عقد النجم السابق ليوفنتوس وإنتر مع ناديه جالاكسي في ديسمبر الجاري، بعد تجربة دامت موسمين في الملاعب الأمريكية.