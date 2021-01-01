إبراهيموفيتش: لا خلاف شخصي مع لوكاكو وهذا هو موقفي من الغناء!

زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان يتحدث عن مشاجرته مع روميلو لوكاكو ومشاركته في مهرجان سان ريمو الموسيقي هذا العام.

أكد زلاتان إبراهيموفيتش هداف ميلان إنه لا يملك أي ضغينة ضد روميلو لوكاكو مهاجم إنتر بعد المشاجرة التي وقعت بينهما في الشهر الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مشاركته في مهرجان سان ريمو الموسيقي وتطرق خلالها لتصريحات ليبرون جيمس، وموقفه من الغناء.

وقال إبراهيموفيتش عن ليبرون جيمس: "السياسة والعنصرية مختلفان عن بعضهما البعض تمامًا، نحن الرياضيين يجب أن نوحد العالم، بينما السياسة تفرقه".

وأضاف عن لوكاكو: "لا توجد أي مشكلة شخصية معه، ما الذي يحدث في الملعب يبقى هناك، لو أراد الحضور للمهرجان الغنائي هنا فمرحبًا به".

وأردف: "سأظهر على مسرح المهرجان لكنني لا أعلم ما الذي سيحدث، أتمنى ألا يكون ميهالوفيتش يستطيع الغناء، حتى نكون مثل بعضنا البعض".

وكان زلاتان إبراهيموفيتش قد تعرض للإصابة في مواجهة فريقه الأخيرة ضد روما، ومن المتوقع أن يغيب لحوالي ثلاثة أسابيع.

تحديد فترة غياب إبراهيموفيتش عن ميلان وموقفه من مواجهة مانشستر يونايتد

غياب إبراهيموفيتش سيكون لفترة قد تصل لثلاثة أسابيع مما يعني أن مشاركته في مواجهة مانشستر يونايتد ستكون شبه مستحيلة.

وسيخضع هداف الفريق الميلاني للمزيد من الفحوصات خلال عشرة أيام لتحديد موقفه من العودة للملاعب من جديد، ومدى جدوى العلاج الذي سيخضع له.

وقد يغيب زلاتان عن ثلاثة إلى خمسة لقاءات مع ميلان، ستكون أمام أودينيزي وفيرونا ومانشستر يونايتد ونابولي، ولقاء الإياب أمام الشياطين الحمر سيكون محل خلاف، وهناك احتمالية كبيرة أن تكون عودته في مواجهة فيورنتينا بالـ 21 من مارس الجاري.

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش يملك في الوقت الحالي 14 هدفًا في المركز الخامس بجدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.