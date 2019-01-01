إبراهيموفيتش: لا أعرف رونالدو سوى الظاهرة وكريستيانو آلة

إبراهيموفيتش يسخر من كريستيانو رونالدو ويقلل من إمكانياته

سخر زلاتان إبراهيموفيتش، الهداف التاريخي لمنتخب السويد، من نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو مؤكدًا أنّه لا يعرف لاعبًا يسمى رونالدو سوى الظاهرة البرازيلية.

إبراهيموفيتش صرح في وقت سابق باقترابه التوقيع مع نادي في الدوري الإيطالي والتقارير الصحفية ترجح ارتداء قميص ميلان أو نابولي.

وبسؤال إبراهيموفيتش في حوار مع صحيفة GQ عن كيف سيتعامل مع وجود رونالدو في الدوري الإيطالي أجاب: "رونالدو الحقيقي هو البرازيلي ولكن من تتحدثون عنه ليس موهبة فطرية وإنما آلة من العمل والجهد".

وتابع: "لقد وقّع مع فريق حقق الدوري الإيطالي عدة مرات على التوالي والذهاب هناك ليس تحديًا على الإطلاق، لو أراد التحدي لكان ذهب إلى يوفنتوس وهو في دوري الدرجة الثانية وليس في الظروف الحالية".

وكان إبراهيموفيتش قد سبق وسخر من كريستيانو رونالدو حينما خسر الأخير الكرة الذهبية في 2018 بقوله: "الآن عرفنا لماذا كان يحققها في السنوات الماضية، لقد منحه له رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز".

جدير بالذكر أنّ إبراهميوفيتش لم يتوقف عن مدح ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، مؤكدًا أنّ الأخير الأفضل على الإطلاق ويتفوق بمراحل على صاروخ ماديرا.

الظاهرة رونالدو سبق ولعب لصالح إنتر وميلان في الدوري الإيطالي كما يعتبره زلاتان مثله الأعلى في كرة القدم.