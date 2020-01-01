"إبراهيموفيتش في جيبي وأتناوله على الإفطار"

هل سيرد السلطان؟

قصّ لي جرانت، حارس مرمى مانشستر يونايتد، تاريخ علاقته بزلاتان إبراهيموفيتش، مازحًا بقوله "إنه لا يزال في جيبه" منذ مواجهتهما في 2016.

جرانت لم يزامل إبراهيموفيتش في يونايتد، حيث وصل بعد رحيله إلى لوس أنجلوس جالاكسي، بينما التقيا سويًا في أرض الملعب عندما كان الحارس ينشط في ستوك سيتي.

في تلك المباراة تألق جرانت وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وقال جرانت مازحًا أنه تمكن ببساطة من السيطرة على السلطان رغم كل ما يُحكى عنه من أسطورية في اليونايتد.

المزيد من الفرق

الحارس في تصريحات للصحافة قال "كل ما كنت أسمعه في الأشهر الأولى لي في يونايتد هو قصص عن زلاتان، انتهت فترته للتو ولكن لم يتوقف اللاعبون عن الحديث عنه".

كما أضاف "كنت أقول لنفسي يا إلهي ما هذه الشخصية وتمكنت أخيرًا من مقابلته في لوس أنجلوس لكن هذا كان لمدة 10 دقائق فقط سألته فيها عن رأيه في أمريكا وإن كان يستمتع هنا".

وتابع "أشعر بخيبة أمل بالطبع أنني لم أتمكن من مزاملته في أي فريق، لقد لعبت ضده بالفعل".

واستطرد مازحًا "لقد تناولته على الإفطار! إنه هنا لا يزال في جيبي في مكان ما!".

وأتم "أردت في تلك المباراة أن يتذكرني الناس، لقد قمت يومها بـ10 تصديات تقريبًا وقدمت مباراة جيدة حقًا".

يذكر أن جرانت قد خاض بقميص يونايتد منذ انتقاله إلى هناك مباراتين فقط كانتا في كأس كاراباو وفي الدوري الأوروبي، وهُزم الشياطين الحمر في الاثنتين.