إبراهيموفيتش: الأدرينالين تملكني وودت أن أسجل هدفًا للميلان

يحب الميلان ويتحدث عن مشاكله..

كشف زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان، عن مشاعره في الظهور الأول له بقميص الروسونيري بعد العودة، مشيرًا إلى أنه شعر بالكثير من العاطفة في هذه اللحظات.

وكان إبرا قد حلّ بديلًا لكريشتوف بيونتيك في الدقيقة 55 من عمر مباراة الميلان أمام سامبدوريا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب السان سيرو.

السلطان تحدث بعد المباراة وقال "لقد شعرت بالكثير من الأدرينالين والعاطفة والمشاعر التي كنت أحملها معي لمدة تسع أو عشر سنوات.".

كما أضاف "لا يزال الارتباط مع المشجعين رائعًا ويعطيني الكثير من الحافز، كنت أرغب في الوصول إلى أرض الملعب ومن ثم أُحرز هدفًا واحتفل مع الجمهور في الكورفا.".

"يمكنك أن ترى أن الفريق يفتقر إلى الثقة والعدوان في تسجيل الأهداف، لذلك نحن لسنا فعّالين. نحن بحاجة إلى أن نفهم ما ينبغي علينا القيام به للفوز والحصول على أفضل النتائج من هذه المجموعة."

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رافايل لياو، صاحب الـ20 عامًا، نزل إلى أرض الملعب في نفس وقت تبديل إبراهيموفيتش، وقد كشف إبرا عن النصائح التي منحها له قبل أن تطأ قدماه الملعب.

"كنت أحاول أن أوضح له الحركات التي يحتاجها، كل ذلك يأتي بالتجربة والخبرة. المشجعون غير سعدان وعلينا أن نُعاني فالنتائج ليست إيجابية، لكن علينا أن نستمر في العمل والتفكير الإيجابي."

وأتم "لقد كنت هنا لمدة أربعة أيام وسأفعل كل ما في استطاعتي من أجل إعادة ميلان مرة أخرى، هناك نقص في الإيمان هنا.".

الجدير بالذكر أن التعادل مع سامبدوريا رفع رصيد ميلان من النقاط ليصبح 22 نقطة ويواصل بهذا تواجده في المركز الحادي عشر ويبتعد بشدة عن المربع الذهبي والمراكز المقدمة في الكالتشيو.