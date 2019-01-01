إبراهيموفيتش يقترب من إيفرتون

إبرا لن يعود لإيطاليا في نهاية الأمر

كشفت تقارير إيطالية عن اقتراب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من الانتقال لصفوف إيفرتون، واختياره النادي الإنجليزي على حساب ميلان ونابولي.

وأوضح إبرا في حوار صحفي مؤخراً أنه سيعود للدوري الإيطالي، وسيلعب رفقة نادٍ صاحب تاريخ كبير ولكن تعثر في السنوات الماضية.

وذكر "توتوميركاتو ويب" أن إيفرتون تواصل مع السويدي في الأيام الماضية وعرض عليه عرضاً يوازي ما قدمه له ميلان.

وأوضح التقرير أن زلاتان قد يختار النادي الإنجليزي بسبب اقتراب الأخير من تعيين كارلو أنشيلوتي مدرباً له في الساعات القادمة.

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وتواجد أنشيلوتي، والذي سبق ودرب إبرا في باريس سان جيرمان، بلندن في الأيام الماضية من أجل التفاوض مع التوفيز بشأن تولي تدريب النادي.

وفي نفس السياق، أكد أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، في تصريحات أثناء حفل النادي الخاص بالأعياد أن ناديه انسحب من سباق ضم إبراهيموفيتش بعد إقالة أنشيلوتي، والذي كان السبب الرئيسي في المفاوضات.

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وينتهي عقد نجم ميلان وإنتر السابق رفقة جالاكسي في ديسمبر الجاري، ويحق له الانتقال مجاناً لأي نادٍ جديد.