النهاية؟ إبراهيموفيتش يتعرض لإصابة خطيرة في تدريبات ميلان

السويدي لم يتوقف عن التدرب في الحظر

أفادت تقارير بتعرض النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لإصابة خطيرة صباح اليوم في تدريبات فريقه ميلان، والتي قد تبعده عن الملاعب لمدة طويلة.

النجم السويدي عاد الأسبوع الماضي إلى ميلانو، وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي، عاد من جديد للمشاركة في تدريبات الروسونيري تحسباً لعودة النشاط.

وذكرت "سكاي" أن إبراهيموفيتش أُصيب في التدريب الجماعي بختام تدريبات اليوم، والذي كان عبارة عن مباراة مصغرة بين اللاعبين، بعد السماح بالاختلاط.

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وتشير التقارير الأولية إلى إصابة في الكاحل مثل تلك التي عانى منها ما بين فبراير ومارس الماضيين، وذلك انتظاراً لخضوعه لكشف طبي في ميلانيلو.

وأوضحت الشبكة التلفازية أن اللاعب صاحب التسعة وثلاثين عاماً أُصبب في محاولته للوصول لكرة من رمية تماس، وأنها قد تبعده لقرابة شهر ونصف.

وأضاف التقرير أن التخوف حاضر من أن الإصابة قد تكون في وتر أخيليس، وذلك قد يعني ابتعاده عن الملاعب لمدة أطول وتهديد مسيرته الكروية، بانتظار نتائج الفحوصات.

ولم يتوقف إبراهيموفيتش عن التدرب طوال فترة التوقف والحظر، وشارك في تدريبات والقاءات الودية لفريق هاماربي السويدي الذي يدخل في ملكيته.

وينتهي عقد إبرا مع ميلان بنهاية الموسم الجاري، إذ انضم للفريق في يناير الماضي لمدة ستة أشهر فقط قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.