ليس ديبالا .. مهاجم روما على أعتاب دوري روشن

اللاعب لا يدخل في حسابات ناديه

تحدثت أنباء قادمة من إيطاليا عن اقتراب تامي إبراهام، مهاجم روما، من الانتقال لصفوف أحد أندية دوري روشن، وذلك بعد ربط زميله باولو ديبالا أيضاً بعرض شبيه.

وتلقى ديبالا عرضاً من القادسية لضمه في الساعات الماضية بحسب عدة مصادر مطلعة، ولكن حتى الآن لم يحسم النجم الأرجنتيني قراره النهائي بالقبول أو الرفض، وسط ترحيب من ناديه ببيعه بحسب "كورييري".

وقالت "ريبوبليكا" إن إبراهام على أعتاب الانضام لأحد أندية الدوري السعودي، والذي لم تقم بتسميته، وذلك بعد أن خرج من حسابات دانييلي دي روسي، مدرب روما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وارتبط إبراهام بعروض من ميلان ويوفنتوس ووست هام وإيفرتون مؤخراً، خصوصاً وأن ناديه قام بضم أرتيم دوفبيك من جيرونا لتعزيز مركز قلب الهجوم.

وعانى المهاجم الإنجليزي السابق لتشيلسي من تراجع في المستوى عقب عودته للملاعب بنهاية الموسم الماضي عقب غياب لعدة شهور بسبب إصابة على مستوى الركبة أخضعته للجراحة على إثرها.