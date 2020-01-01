أين يتواجد الدوري السعودي في قائمة الأفضل عربيًا وعالميًا؟

تطورت المسابقة من حيث قوة المنافسة داخل الدوري و قوة اسماء اللاعبين و ايضا شعبية الاندية و الميزانيات

حالة جدل كبيرة تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستمر حول أفضلية الدوري العربي خلال الفترة الأخيرة، فالجميع بالتأكيد يتباهى ببطولته الخاصة والتي يتواجد بها فريقه الذي يعشقه منذ الصغر.

وبالحديث عن الأفضلية بالتأكيد لا يُمكن تجاهل التطور الكبير الذي حققه الدوري السعودي للمحترفين مؤخرًا، حتى أن البعض بدأ مقارنة البطولة على الصعيد العالمي.

وحققت بطولة الدوري السعودي للمحترفين تطورًا كبيرًا خلال المواسم الأخيرة، خاصة بعد الدعم الكبير الذي تلقته الأندية من قبل الهيئة العامة للرياضة السعودية.

كما تطورت المسابقة من حيث قوة المنافسة داخل الدوري و قوة اسماء اللاعبين و ايضا شعبية الاندية و الميزانيات.

ويسعى القائمين على إدارة الدوري السعودي لجعله واحدًا من أفضل الدوريات على مستوى العالم و ذلك من خلال تعاقدات الأندية مع لاعبين أجانب محترفين و مدربين ذو كفاءة عالية.

ولفت الدوري السعودي أنظار المتابعين للدوريات العالمية بما ضمه من نجوم تحمل أسماء رنانة في عالم الكرة العالمية أمثال نور الدين أمرابط وكريم الأحمدي وأحمد موسى المحترف النيجيري والأسد الفرنسي بافتيمبي جوميس محترف الهلال والإيطالي جيوفينكو.

وفيما يلي نستعرض لكم أين يتواجد الدوري السعودي على الأصعدة العالمية والعربية والآسيوية ..

بحسب أخر تقرير لموقع الاتحاد الدولي للتاريخ وإحصاءات كرة القدم، فأن الدوري السعودي قد حقق تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة ووصل إلى المركز الـ32 عالميًا متقدمًا 20 مركز عن تصنيف عام 2018 الذي احتل فيه الدوري المركز الـ52.

وعلى الصعيد الآسيوي حل الدوري السعودي بحسب الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصائيات في المركز الثاني آسيويًا خلف الدوري الكوري الجنوبي الذي حل في المركز الـ30 عالميًا.

أما عربيًا فيحتل الدوري السعودي المركز الثاني بحسب هذا الموقع خلف الدوري المصري الذي حل في المركز الـ31 عالمًا متفوقًا بمركز وحيد على حساب شقيقه.

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ترتيب الدوري السعودي من ناحية القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للاعبين المشاركين في النسخة الجديدة من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين 364.85 مليون يورو أي ما يُقارب مليار ريال سعودي بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام اللاعبين.

وعلى الصعيد الآسيوي يتصدر الدوري الصيني صاحب النجوم الكبيرة التصنيف، بقيمة تصل إلى 400.13 مليون يورو، متفوقًا على الدوري السعودي.

وفي المركز الثالث يظهر الدوري الياباني بقيمة 359.30 مليون يورو، ثم دوري نجوم قطر رابعًا بقيمة 198.75 مليون يورو، ويحل الدوري الإماراتي سادسًا على الصعيد الآسيوي بقيمة 152.28 مليون يورو.

عربيًا، بالتأكيد يتصدر الدوري السعودي الأفضلية من حيث القيمة التسويقية للاعبين الفرق، حيث لا يوجد دوري عربي في القاهرة الإفريقية يقترب من هذه القيمة.

ويُعد الدوري المصري الأعلى قيمة تسويقية في القارة السمراء بقيمة 148.18 مليون يورو، ويحل الدوري المغربي في المركز الثالث بالنسبة لقارة إفريقيا والثاني عربيًا في القارة بقيمة 126.45 مليون يورو، ثم التونسي بقيمة 119.63 مليون يورو.

ويتصدر النصر قائمة أغلى لاعبي الدوري السعودي بقيمة تسويقية تصل إلى 249 مليون ريال، يليه الأهلي بـ216 مليونًا، ثم الهلال في المركز الثالث بقيمة تسويقية تصل إلى 204 ملايين.

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تصنيف المنتخب السعودي

المنتخب السعودي أنهى موقعه في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ديسمبر 2019 الماضي باحتلاله المرتبة 67 وهو ما يعني أن تقدمه بنسبة صغيرة، علماً بأنه كان حاضراً في المرتبة الـ 69 في نهاية عام 2018، و63 في تصنيف ديسمبر لعام 2017 فيما كان أفضل حالاً في ديسمبر 2016 باحتلاله المركز 54 بعد أن كان قبلها بعام وتحديداً في ديسمبر 2015 في المرتبة 80 عالمياً، علماً بأنه كان في المرتبة 102 عالمياً بحسب تصنيف ديسمبر 2014 وهو ما يظهر تحسناً في أداء الأخضر في آخر 5 سنوات.