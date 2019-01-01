أين ستُقيم أندية الإمارات معسكراتها الخارجية هذا الصيف؟

نتعرف معًا على استعدادات أندية دوري الخليج العربي للموسم الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تستعد الأندية الإماراتية للموسم الجديد من دوري الخليج العربي عبر إقامة معسكراتها في دول خارجية وتحديدًا أوروبا خلال شهر يوليو القادم.

واتفقت أندية الوحدة والجزيرة والبطل الشارقة على الاستعداد للموسم الجديد في هولندا، فيما سيتواجد الظفرة والنصر وعجمان في ألمانيا.

الزعيم البنفسجي "العين" سيُقيم معسكره الإعدادي للموسم الجديد في النمسا، وسيكون معه الوصل.

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أما شباب الأهلي وبني ياس، فقد اختارا إسبانيا، فيما اختار الثنائي الصاعد للموسم الجديد "خورفكان وحتا" صربيا لمعسكرهما الإعدادي.

وأخيرًا فضل اتحاد كلباء إقامة معسكره الخارجي استعدادًا لموسم 2019-2010 في النمسا وألمانيا.

وسيبدأ الموسم في الإمارات بانطلاق بطولة كأس الخليج العربي في 22 أغسطس القادم، فيما ستُلعب أولى جولات دوري الخليج العربي للموسم الجديد في 19 سبتمبر المقبل ويُختتم الموسم في 18 مايو.