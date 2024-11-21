ميلان والدوري الإسباني .. استهداف ثنائي الهلال والنصر للاحتراف أوروبيًا

هل سنرى نجومًا سعودية جديدة في أوروبا؟

يبدو أن صفقة انتقال النجم سعود عبد الحميد إلى روما، ستكون مجرد بداية لاحتراف أكثر من لاعب سعودي بأكبر الدوريات الأوروبية خلال الفترة المقبلة، إذ تم استهداف لاعبان من الهلال والنصر.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" أمس الأربعاء، عن أن مصعب الجوير لاعب وسط الهلال المعار لنادي الشباب، تلقى عرضًا من ناديين أوروبيين للحصول على خدماته، ولكن الزعيم متمسك باستمراره مع الفريق.

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وكشف الإعلامي أحمد الجدي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن استهداف أيمن يحيى نجم النصر للاحتراف خارجيًا.

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وكتب الجدي: "أيمن يحيى ضمن الأسماء المستهدفة للاحتراف الخارجي، وقد نشاهده في أحد الدوريات الأوروبية قريبًا، والأقرب هو الدوري الإسباني".

وفي تغريدة أخرى، كتب الإعلامي: "عبد الله رديف ضمن الأسماء المستهدفة للاحتراف الخارجي، نادي ميلان الإيطالي من الأندية المستهدفة لذهاب اللاعب هناك".