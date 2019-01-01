أيمن عبد العزيز: كنا نعاني ضغط المباريات ولاعبي الزمالك رجال

مدرب الزمالك يتحدث عن تتويج فريقه بلقب الكونفدرالية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وجه أيمن عبد العزيز، مدرب فريق نادي الزمالك، الشكر إلى مجلس إدارة ناديه، وجماهير القلعة البيضاء، بعد التتويج بلقب كأس الكونفدرالية.

مدرب الزمالك قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لاعبو الزمالك رجال، لأنهم بذلوا كل جهدهم ولذلك حصلوا على المكافأة باللقب".

أيمن عبد العزيز تابع: "الكونفدرالية ستكون دافع بالنسبة لنا، للفوز بلقب الدوري المصري وكأس مصر".

مع جروس ليس هناك أي قلق على الأبيض.🔝



▶️ الزمالك تٌوج بطلاً لكأس السوبر المصري السعودي.



▶️الزمالك توج بطلاً للكونفدرالية.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/8fJBjshLT5 — جول مصر (@goaleg) May 26, 2019

وواصل: "من الطبيعي أن تواجه الفرق الكبيرة بعض المشكلات، وكنا نعاني من ضغط المباريات في الدوري".

واختتم عبد العزيز تصريحاته قائلًا: "كانت هناك صعوبة في الوفاق بين مباريات الدوري وكأس الكونفدرالية".

الزمالك توج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، بعد التعادل بهدف لمثله، في مجموع الفريقين، ليتفوق عليه بركلات الجزاء الترجيحية.