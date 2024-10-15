فيديو | "أين أندية دوري روشن عنه" .. هدف أيمن حسين مع العراق ضد كوريا الجنوبية يحصد إعجاب السعوديين

المهاجم الفذ يُواصل تألقه

حصد هدف أيمن حسين مهاجم العراق في مرمى كوريا الجنوبية إعجاب السعوديين، والذين عبروا عن ذلك جيدًا عبر السوشيال ميديا وخاصة منصة إكس.

كوريا الجنوبية تقدمت بهدف ضد العراق، في مباراة الطرفين ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لكن أيمن حسين استطاع إحراز هدف التعادل بمقصية رائعة توجت هجمة رائعة، ولكن أصحاب الملعب عادوا وتقدموا بالهدف الثاني ثم أضافوا الثالث قبل أن يُسجل إبراهيم بايش الهدف الثاني للضيوف لينتهي اللقاء لصالح كوريا الجنوبية 3-2.

الجمهور السعودي أشاد كثيرًا باللاعب صاحب الـ28 عامًا، وقد وصفوه بصاحب الجودة العالية فنيًا بجانب الأداء الحماسي والرجولي في الملعب، وتساءل العديد منهم عن سبب عدم انتباه أندية دوري روشن السعودي له والسعي لضمه من ناديه الخور القطري.

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أيمن حسين بهدفه في مرمى كوريا الجنوبية حقق رقمًا فريدًا، حيث نجح في التسجيل في كل مباراة رسميها خاضها مع منتخب بلاده خلال عام 2024، وقد سجل 15 هدفًا خلال 14 مباراة.

يُشار إلى أن المهاجم العراقي نجح في إحراز 7 أهداف حتى الآن في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، كما كان قد سجل 6 أهداف في النسخة الأخيرة من كأس آسيا.