أياكس يوافق مبدئيًا على انتقال فان دي بيك لريال مدريد

فان دي بيك يقترب من ريال مدريد بشكل مفاجئ

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت عدة تقارير صحفية ومصادر مقربة من ريال مدريد أن النادي الملكي قد أنهى التعاقد مع فان دي بيك نجم وسط أياكس أمستردام.

وقالت المصادر أن ما يتبقى فقط ه والإعلان الرسمي بعد الاتفاق على التفاصيل، وذلك بعد موافقة أياكس مبدئيًا على عرض الميرينجي.

وحسب الصحفي الشهير مارسيلو بيليشير فإن فان دي بيك و أياكس وافقوا على عرض من ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب الهولندي الذي سيُوقع على عقد لمدة 5 او 6 سنوات في الأيام القادمة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وأكدت بليتشر ريبورت أن ريال مدريد قد أنهى كل شيء مع إدارة أياكس وما يتبقى فقط هو أن يقوم بالإعلان الرسمي خلال الساعات المقبلة.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن دي بيك سيكون الخطة البديلة بالنسبة لريال مدريد، وذلك في حال فشل التعاقد مع بول بوجبا.

فان دي بيك على ردار ريال مدريد

يذكر أن ريال مدريد قد تعاقد من قبل مع إيدين هازارد وفيرلان ميندي ولوكا يوفيتش ورودريجو وكوبو وميليتاو.