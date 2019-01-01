أياكس يخطط لضم أوديجارد

هل يعود أوديجارد إلى ريال مدريد أم يستمر في الدوري الهولندي؟

يسعى نادي أياكس الهولندي للحصول على خدمات النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب ريال مدريد المعار لصفوف فيتيسه، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

أوديجارد سجل 8 أهداف وصنع 9 في 33 مباراة لعبها الموسم الجاري مع الفريق الهولندي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن أياكس يرغب في ضم أوديجارد بعد تألقه الموسم الجاري في الدوري الهولندي.

وأوضحت أنّ أياكس ينتظر معرفة موقف ريال مدريد من استعادة اللاعب أو تركه معارًا خلال الفترة المقبلة.

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وكان ريال مدريد قد وضع مبلغ 20 مليون يورو لأجل من يرغب في التعاقد مع أوديجارد وهو ما لا يرغب أياكس في دفعه.

وقد يحاول مارك أوفرمارس، المدير الرياضي للفريق الهولندي، جلب الموهبة النرويجية بأقل من ذلك أو الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.