أياكس قد يطلب تعويضاً بالملايين بسبب أخطاء مباراة تشيلسي

أخطاء حكم المباراة أضرت بأياكس

أشارت تقارير صحفية، إلى أن أياكس قد يطلب تعويضاً قيمته 12 مليون يورو، بسبب أخطاء التحكيم في مباراة تشيلسي بدوري أبطال أوروبا.

والتي أياكس مع تشيلسي، في دور المجموعات خلال نوفمبر الماضي في مباراة انتهت بأربعة أهداف لكل فريق، وشهد اللقاء حصول لاعبين من أياكس على بطاقات حمراء.

وأكدت الصحافة الهولندية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم سيعترف بشكل غير رسمي بارتكاب حكم المباراة أخطاء أثرت على نتيجتها.

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ووفقاً للصحيفة تيلجراف الهولندية، فإن أياكس يحق له طلب تعويض بقيمة 12 مليون يورو بسب الأخطاء التي تسببت في خروجه من البطولة.

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وأشارت الصحيفة، الرئيس التنفيذي للنادي، كشف أن أياكس ليس لديه أي خطط لاتخاذ المزيد من الإجراءات تجاه الاتحاد الأوروبي.

وخرج أياكس من البطولة، بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعته برصيد 11 نقطة، وبفارق نقطة عن فالنسيا وتشيلسي أصحاب المركزين الأول والثاني.

جدير بالذكر أن أياكس، يستعد لمواجهة خيتافي الإسباني في دور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي.