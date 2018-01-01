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حارس أياكس: دي يونج ودي ليخت استفسرا عن الحياة في إسبانيا

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هل ينضم دي ليخت ودي يونج لبرشلونة؟ تعرف على تصريحات أونانا حارس أياكس

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس، أن زميليه في الفريق، فرانكي دي يونج وماتياس دي ليخت، استفسرا منه حول الحياة في إسبانيا وطريقة اللعب في الليجا.

أونانا تخرج في أكاديمية برشلونة قبل أن ينضم إلى أياكس الهولندي.

وقال الحارس الكاميروني في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "دي يونج ودي ليخت تحدثا معي عن الأجواء في إسبانيا وطريق اللعب في الليجا، لا أعرف إن كانا سيرحلا عن أياكس ولكن واثق أنهما على أعلى مستوى".

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وتابع: "وقوعنا أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا أمر رائع للغاية لأنّها فرصة جيدة للاعبين أن يواجهوا خصمًا قويًا يمتلك تاريخًا كبيرًا مثل الميرينجي".

أونانا رفض أن يحسم الجدل بشأن إمكانية عودته لبرشلونة حال رحيل ياسبر سيليسين مؤكدًا أنّ كل شيء وله توقيته.

واختار الكاميروني تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، ليكون أكثر الحراس تكاملًا في العالم، بينما رفض المقارنة بين يان أوبلاك، أتلتيكو مدريد، ومارك أندريه تيرشتيجن، برشلونة، مشيرًا إلى أنّ كلًا منهما له أسلوبه الخاص".

واختتم:  "لا يوجد أي ضغط علينا أمام ريال مدريد، لو انتصرنا سيكون إنجازًا بإقصاء المرشح للفوز بدوري ابطال أوروبا، ولو تأهل الملكي فهذا المتوقع".

وكانت قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أوقعت أياكس في مواجهة ريال مدريد.

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