أوين ينصح سولشار بالاهتمام بأكاديمية مانشستر يونايتد

تعرف على تصريحات أوين حول حل أزمات مانشستر يونايتد

طلب مايكل أوين، أسطورة ليفربول ومانشستر يونايتد، من المدير الفني للشياطين الحمر، أوليه جونار سولشار، الاهتمام بلاعبي الأكاديمية وتصعيدهم في الموسم المقبل.

مانشستر يونايتد أنهى الموسم الحالي في المركز السادس ليفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال أوين في تصريحات صحفية: "من الصعب التخلي عن أكثر من 4 لاعبين دفعة واحدة في سوق الانتقالات ولذلك لابد من التعامل بصورة أفضل".

وتابع: "أعتقد أنّ الفريق عانى من تجارب عديدة مع ديفيد مويس ولويس فان جال وجوزيه مورينيو وهو ما تسبب في حالة الفوضى التي يعيشها حاليًا".

صاحب الـ 39 عامًا أكد على أهمية تصعيد عدد كبير من لاعبي الأكاديمية في الموسم المقبل وخاصة أنّ عدد كبير من اللاعبين لن يقبل الانضمام إلى مسرح الأحلام بسبب الابتعاد عن التشامبيونزليج.

بعد سنوات ستتحدث جماهير أحد الفريقين عن تشكيلة النهائي التي جلبت اللقب 🏆✨#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/6oC26gA5pd — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2019

وأردف: "ربما لو أن جاريث بيل لا يشعر بالتقدير في إسبانيا فإن الوقت الحالي مناسب للعودة إلى إنجلترا وقد يكون مفيدًا للفريق".

واختتم :"من المستحيل ضم هذا العدد الهائل من اللاعبين في سوق انتقالات واحد، لذلك أفضل ضم لاعبين مميزين بجانب تصعيد المواهب وإعادة بناء الفريق".

جدير بالذكر أنّ بيل قد يرحل عن صفوف ريال مدريد بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان.